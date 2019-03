Snorkelaar (25) ernstig verwond door haai aan Great Barrier Reef HAA

25 maart 2019

08u52

25 maart 2019

08u52

Een 25-jarige man is opgenomen in het ziekenhuis nadat hij door een haai is gebeten aan de Great Barrier Reef. Het slachtoffer is er ernstig aan toe, maar zijn toestand is stabiel, melden de autoriteiten van Queensland.

De jongeman was naar verluidt aan het snorkelen toen hij plots aangevallen werd. Hij werd per helikopter gered van een ponton aan Hardy Reef en is naar een ziekenhuis in de buurt gebracht. Volgens de reddingsdiensten is het slachtoffer in zijn bovenbeen gebeten door een haai.

Aan de oostelijke Australische kust nabij de Barrier Reef is er de afgelopen maanden een stijging van het aantal haaiaanvallen.



In november kwam een 33-jarige Australische dokter om het leven bij een aanval door een haai in de regio van Whitsunday Island. Twee maanden daarvoor werden een 46-jarige vrouw en een 12-jarig meisje nog getroffen. Zij overleefden de aanval, maar het meisje verloor haar been.

De Whitsunday Island-regio is een van de populairste vakantiebestemmingen in Australië, met jaarlijks meer dan 750.000 binnenlandse en buitenlandse toeristen.