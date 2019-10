Sneller dan een jachtluipaard en Usain Bolt: deze zilvermier is de allersnelste ter wereld AW

17 oktober 2019

16u00

Bron: AD.nl 2 Dieren Wetenschappers hebben ontdekt dat de zilvermier, die officieel cataglyphis bombycina heet, de allersnelste mierensoort ter wereld is. De lopen 85,5 centimeter of 108 keer zijn eigen lichaamslengte, per seconde. Ter vergelijking: zelfs een jachtluipaard legt op één seconde tijd slechts 16 keer zijn eigen lengte af. De snelste mens ter wereld, Usain Bolt, kan op één seconde maar 6,2 keer zijn eigen lengte overbruggen.

De snelste mieren ter wereld zijn te vinden in de zandduinen in het zuiden van Tunesië in de noordelijke Sahara. En men wist dat ze snel waren, maar om te controleren of ze werkelijk de snelste mieren ter wereld zijn, gaven onderzoekers aan de Ulm University (Duitsland) de insecten in de zinderende middagzon te eten. Vervolgens filmden ze hen met een high speed-camera en klokten hun snelheid. Uit de metingen en beeldregistraties bleek dat de mieren bijzonder hard kunnen lopen over het brandende zand. Dat vertelt onderzoeker Sarah Pfeffer vaktijdschrift Journal of Experimental Biology.



Barbaarse temperaturen

Volgens Pfeffer hebben de mieren gedurende hun evolutie door de hitte van het zand (soms 60 graden Celsius of warmer) geleerd om zich zo snel te verplaatsen: “Hoe sneller de mieren lopen, hoe meer ze de lucht in gaan. In volle ‘galop’ raken de zes pootjes amper de grond. Ze vliegen dus bijna van stap naar stap”. Daardoor is de kans dat ze hun fragiele pootjes branden aan de hete ondergrond, zeer klein. “Ze hebben ook nog zilveren haartjes die het felle zonlicht reflecteren. En komen voor de dag als de woestijn op z‘n heetst is terwijl minder gelukkige dieren zouden bezwijken aan de barbaarse temperaturen. Deze mieren ‘vliegen’ op zulke momenten naar de karkassen toe.”

De recordmieren halen volgens Pfeffer tijden waarvan mensen alleen maar kunnen dromen. “Ze rennen 85,5 cm per seconde in 47 stapjes. Tussen elk pasje raakte een mierenpootje de grond slechts zeven milliseconden.”

Snellopende robots

De onderzoekers gaan de verzamelde gegevens, die biomechanische geheimen van deze mierensoort worden genoemd, gebruiken om kleine en extreem snellopende robots te bouwen. Waarvoor die straks worden ingezet, is nog onduidelijk. Verder is het de vraag of het ‘nabouwen’ van de ‘Usain Boltmier’ überhaupt kan.