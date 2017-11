Smokkelaars propten 125 kaketoes en edelpapegaaien in afvoerbuizen LVA

06u20

Bron: BBC 0 AFP In Labuha in Noord-Maluku werden op 16 november 125 exotische vogels in plastieken buizen aangetroffen. Dieren In het Indonesische havenstadje Labuha in de provincie Noord-Malukken werden op 16 november vier smokkelaars gearresteerd die 125 exotische vogels in afvoerbuizen hadden gepropt met de bedoeling hen naar de Filipijnen te brengen en daar op de zwarte markt te verkopen.

In een poging de illegale handel van exotische vogels te bestrijden voerde de Indonesische politie op verschillende plaatsen in Oost-Indonesië raids uit. Daarbij troffen ze 84 edelpapegaaien en 41 bedreigde witte kaketoes aan in plastieken buizen die met draad waren dichtgemaakt.

Vier smokkelaars werden gearresteerd. Ze riskeren een gevangenisstraf tot vijf jaar en een geldboete van rond de 6000 euro. De daders waren onderweg naar de Filipijnen, waar ze banden hebben met een plaatselijk netwerk van papegaaiensmokkelaars.

De witte kaketoe

De Indonesische jungle is rijk aan bedreigde vogelsoorten die vaak ten prooi vallen aan smokkelaars die hen duur verkopen op markten.

De Internationale Unie voor het Behoud van de Natuur, beter bekend onder zijn Engels acroniem IUCN, zegt dat er nog tussen de 43.000 en 183.000 witte kaketoes overblijven, maar dat aantal neemt snel af door wildstroperij en de vernietiging van hun natuurlijke habitat.

AFP