Slimmer dan je denkt: "Geiten voelen zich aangetrokken tot mensen met een positieve gezichtsuitdrukking" AV

29 augustus 2018

15u10

Bron: CNN 3 Dieren Een grote glimlach op je gezicht? Wel, dan trek je waarschijnlijk sneller de aandacht van geiten. Wetenschappers ontdekten namelijk dat de dieren zich aangetrokken voelen tot mensen met een blije gelaatsuitdrukking.

De merkwaardige studie werd uitgevoerd door de University of London in het Buttercups Sanctuary for Goats in Kent, het Verenigd Koninkrijk. Het onderzoeksteam toonde geiten twee foto's van eenzelfde persoon. Op één foto is iemand met een boze gelaatsuitdrukking te zien, op de andere foto een persoon met een blij gezicht. Uit het onderzoek blijkt nu dat de geiten opvallend positief reageren op de blije gezichten. De dieren benaderden namelijk eerst de blije gezichten vooraleer ze de boze in de gaten kregen. Daarnaast spendeerden ze meer tijd met het besnuffelen van de lachende personen. Dat rapporteerden de onderzoekers in het tijdschrift Open Science.

Echter, het effect was alleen significant toen de foto met het blije gezicht aan de rechterkant werd geplaatst. Toen de 'blije' foto's aan de linkerkant hingen, toonden de geiten geen significante voorkeur voor de blije of boze gelaatsuitdrukking. Volgens de onderzoekers komt dat omdat geiten maar één kant van hun hersenen gebruiken om informatie te verwerken - iets wat ook bij andere dieren voorkomt. Het is goed mogelijk dat de linker hersenhelft van de geit enkel positieve emoties verwerkt of dat de rechterhelft van de hersenen boze gezichten probeert weg te filteren.

Het resultaat suggereert wel dat een groter aantal dieren dan gedacht de gemoedstoestand van mensen kan afleiden. We wisten al dat honden en paarden verschillende emoties kunnen onderscheiden dankzij de band met hun menselijke metgezellen. Nu blijkt dus dat ook geiten emoties kunnen aflezen van het gezicht van de mens.

De studie zou gevolgen kunnen hebben voor het dierenwelzijn. Door hun cognitieve capaciteiten te benadrukken, kan de perceptie over geiten veranderen.