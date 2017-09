Slangenvanger vindt python in garage. Maar er is nog een tweede exemplaar. Zie jij hem zitten op deze foto? Karen Van Eyken

Bron: Daily Mail, Facebook 1 Sunshine Coast Snake Catchers Dieren Een Australiër spotte een enorm reptiel in zijn woning in Queensland en trommelde in allerijl een slangenvanger op. Maar blijkbaar ging het om een ouderpaar en moest er nog tweede exemplaar rondhangen in de woning. Slangenvanger Dan postte op Facebook een foto van de ruimte waarin de tweede python zich bevond. Kan jij hem vinden?

Toen de slangenvanger in het huis in Cooroy toekwam en een python wist te vangen, besefte hij dat er twee moesten zitten. "Het paarseizoen is immers in volle gang", schreef hij bij het beeld op Facebook. Verder onderzoek wees inderdaad uit dat het om een ouderpaar moest gaan.

"Deze foto werd genomen nadat één slang was weggebracht. Maar er zit er nog één!", meldde Dan. Op social media hadden mensen moeite om de tweede python te vinden.





Indien je de slang niet vindt, scroll naar beneden

Goede spotters zien dat het reptiel opgekruld in een groene doos ligt.

Sunshine Coast Snake Catchers