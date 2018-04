Sint-Bernard had geen kanker, wel vier teddyberen in zijn maag lva

21 april 2018

02u45

Bron: BBC 0 Dieren Bezorgd bracht een Brits gezin hun 8-jarige Sint-Bernard Maisy naar de dierenarts. Na een verdachte scan dachten ze dat hun viervoeter kanker had. Na een succesvolle operatie kregen ze echter het goede nieuws te horen dat hun hond niet ernstig ziek was, maar zich niet goed voelde omdat hij vier teddyberen had opgegeten.

Een scan bij de dokter had een verdachte massa in de maag van het dier getoond. De dierenarts achtte het vervolgens voor mogelijk dat het dier een kankergezwel in zijn buikholte had en ze planden een operatie.

De artsen stond een verrassing te wachten. "Dit was niet wat we hadden verwacht", zei Nick Blackburn, dierenarts bij Paragon Veterinary Referrals in Wakefield in Groot-Brittannië.

"We weten wel dat honden allerlei dingen eten die ze niet horen te eten, maar vier teddyberen, dat is toch flink gewerkt", zei Blackburn.

Jane Dickinson, het baasje, vertelt aan BBC dat Maisy de teddyberen had gepikt van hun andere hond, de Chihuahua.