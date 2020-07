Sinds 2018 passeerden al minstens elf wolven in Vlaanderen KVE

21 juli 2020

16u51

Bron: Belga 2 Dieren In totaal zijn van 2018 tot nu met zekerheid elf verschillende wolven in Vlaanderen geïdentificeerd volgens de codering van het internationaal wolfconsortium. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir op een schriftelijke vraag van Open Vld-parlementslid Steven Coenegrachts. Naast de gedode Naya, het wolvenpaar August en Noëlla en hun vier jongen, passeerden er nog vier geïdentificeerde zwervende wolven in Vlaanderen. De waarnemingen zijn gebaseerd op internationale betrouwbaarheidscriteria.

Volgens het Vlaamse parlementslid Steven Coenegrachts is het cruciaal om een zicht te hebben op het aantal wolven dat hier rondloopt, om de vinger aan de pols te kunnen houden wat mogelijke schade betreft. "Het lijkt wel of Vlaanderen zich stilaan ontwikkelt tot wolvenkruispunt. Er verschijnen steeds meer meldingen van wolven, zowel door mensen die ze gezien hebben als via meldingen van dode dieren", klinkt het.

DNA-analyse

Dit jaar, tot en met 6 juli, werden er al twintig schadegevallen gemeld in Vlaanderen, met name in de provincies Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant. "Voor vijftien daarvan zijn de resultaten uit DNA-analyse bekend: acht gebeurden door een wolf en vijf door een hond (...) Voor vijf van schadegevallen is de DNA-analyse nog niet bekend maar vier daarvan gebeurden vermoedelijk, op basis van terreinbevindingen, door een wolf."

Coenegrachts vindt het cruciaal dat iedereen zicht heeft op hoeveel wolven hier precies rondlopen en steunt de oproep van de Boerenbond om dit online bekend te maken. "Een verdere uitwerking kan bijvoorbeeld naar analogie van een studie door dokter Anneleen Rutten, waarbij een risicopercentage voor everzwijnschade per perceel kan worden toegekend. Zo kan je veel preciezer inschatten voor welke percelen je best investeringen doet om je kudde te beschermen. Ook bijvoorbeeld paardenhouders kunnen zo het risico inschatten", klinkt het.

Afgelopen jaar werden 54 dossiers ingediend om omheiningen "wolf-proof" te maken, waarvoor in totaal ruim 72.500 euro werd toegekend.

