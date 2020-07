Siberische tijgerin Irina mag blijven leven na dood verzorgster: “Ze heeft zich volkomen natuurlijk gedragen” ADN

Bron: ANP 10 Dieren De Siberische tijgerin Irina, die het afgelopen weekend een dierenverzorgster in de dierentuin van Zürich heeft gedood, blijft in leven. Er is volgens de betrokken zoo geen enkele reden om het dier af te maken, omdat Irina zich volkomen natuurlijk heeft gedragen, melden Zwitserse media.

Irina viel zaterdag voor de ogen van bezoekers in haar verblijf een dierenverzorgster aan. De tijgerin kon na alarm van een parkbezoeker door personeel van de dierentuin worden weggelokt en naar een hok worden gedirigeerd, maar de verzorgster was er erg aan toe. De 55-jarige vrouw overleed ter plekke aan haar verwondingen.

Misverstand?

Het wordt volgens dierentuindirecteur Severin Dressen onderzocht wat er is misgegaan en waarom de tijger en de dierenverzorgster tegelijkertijd binnen de omheining waren. Normaliter mag er geen contact zijn. “Misschien was er sprake van een misverstand en dacht de verzorgster dat het dier ergens anders zat’’, verklaarde Dressen eerder tegenover de krant ‘Tagesanzeiger’.

‘Normaal’

Sommige Zwitsers maakten zich op sociale media zorgen dat Irina zou worden afgemaakt, maar daar is volgens de dierentuin geen sprake van. De Zoo Zürich beklemtoont dat het voorval erg tragisch is en de dierentuin diep is geraakt door het verlies van de 55-jarige medewerkster. Maar de 5-jarige tijger handelde zoals een wild dier dat doet als iemand zijn territorium binnendringt.

Irina verhuisde een jaar geleden vanuit een Deense dierentuin naar Zwitserland. Ze nam toen de plaats in van een tijgerin die het leven gelaten had bij een gevecht met de andere Siberische tijger van de zoo in Zürich, de 4-jarige Sayan. Er viel naar verluidt nooit wat op haar gedrag aan te merken.