Siberische tijgerin die tegen al haar instincten in hulp zocht bij de mens, overleden

14 februari 2018

De Siberische tijgerin die zich onlangs totaal uitgeput en tegen al haar natuurlijke instincten in voor het huis van een Rus neerlegde om hulp te vinden, is overleden. Dat meldt The Siberian Times.

Het wilde dier, normaal heel mensenschuw, ontroerde mensen wereldwijd toen ze in een vermoedelijk geval van 'nood breekt wet' in een buitenwijk van het afgelegen dorp Solontsovy opdook. Daar legde ze zich voor de deur van een huis aan de rand van het dorp. Af en toe gromde ze, maar ze was helemaal niet agressief. Ze wilde zelfs dat mensen dichter kwamen. Al snel bleek dat de tijgerin kampte met zware mondproblemen, waardoor ze amper nog kon eten.

De tijgerin werd naar een rehabilitatiecentrum gebracht, waar het in haar verwarmde opvangplaats de goede kant leek op te gaan. De tijgerin begon haar fijngehakte vlees goed te eten en versterkte zienderogen. Ze begon zelfs naar hogere gedeelten in haar kooi te springen. Maar in het midden van vorige week stopte het tien jaar oude dier met eten. “Leeftijd en ziekte hebben gewonnen”, zucht Viktor Kuzmenko van het Amur Tiger Center. Ze stierf op 10 februari. “We deden alles wat we konden. Maar ze kon niet meer vechten.”

Siberische tijgers zijn een bedreigde diersoort. Vermoedelijk leven er nog amper 500 exemplaren in hun natuurlijke habitat in Oost-Rusland.