Siberische tijger gaat tegen al haar normale instincten in naar dorp en legt zich voor huis om hulp te vinden ADN

02 februari 2018

11u54 17 Dieren Een van de vermoedelijk amper nog 500 in hun natuurlijke habitat levende Siberische tijgers in Rusland heeft tegen al haar normale instincten gehandeld door zich uit de natuur te wagen om hulp te zoeken bij de mens. De tijgerin legde zich stilletjes voor een deur, wachtend tot iemand haar zou helpen. Het zeldzame dier was volledig uitgeput. Ze kon bijna niet meer eten door een ernstig tandprobleem.

Normaal mijden Siberische tijgers elk menselijk contact, maar nood breekt wet. In een buitenwijk van het afgelegen dorp Solontsovy, gelegen op zo’n 6.300 kilometer van hoofdstad Moskou, wist bewoner Alexey Khaideyev niet wat hij zag toen woensdag een exemplaar op zijn deurmat lag.

“Hij wilde ’s morgens naar buiten gaan, maar dat lukte niet omdat er ‘iets’ tegen zijn deur drukte”, vertelt buurvrouw Galina Tsimano, die specificeert dat ze aan de rand van het dorp wonen, bij de rivier en het bos. “Hij begon te duwen en hoorde toen plots een tijger grommen.” De man staakte uiteraard meteen zijn pogingen om het huis te verlaten en belde de hulpdiensten. Af en toe stak hij zijn neus door de deuropening om te kijken naar het dier dat zich zo vreemd voor zijn huis had neergevlijd. Het roofdier liet hem niet te dicht komen, maar toonde zich ook niet agressief. Niet veel later kwamen tijgerexperts ter plaatse. Ze verdoofden de tijgerin en namen haar mee naar een verzorgingscentrum in Alekseevka.

De kenners zijn er zeker van dat het dier hulp kwam zoeken bij mensen als laatste wanhopige redmiddel. “Ze gedroeg zich erg rustig en vredelievend. Ze wachtte echt op hulp”, zegt Sergey Aramilev, directeur van het Amur Tiger Center. Dierenartsen ontdekten dat het ongeveer 10 jaar oude dier een acuut probleem heeft in haar bek. Er is sprake van ernstige tandvleesproblemen. De tijgerin verloor ook al haar boventanden. “Haar toestand is ernstig en we moesten direct actie ondernemen”, stelt Aramilev. “We willen eerlijk zijn, haar toestand is heel triest. Wij doen al het mogelijke. Nu hangt alles af van haar.”