Sea Life vangt eerste zeehondenpup van 2018 op

16u51

Het reddingsteam van Sea Life Blankenberge is vandaag voor het eerst dit jaar uitgerukt om een zeehondenpup in nood te helpen. Een mannelijke zeehond spoelde verzwakt aan in De Haan.

In Sea Life verbleven tot gisteren nog drie gewone zeehonden. Sinds vandaag wordt ook een grijze zeehond opgevangen. Deze ochtend kreeg het team een foto binnen van een jonge zeehond in De Haan. Een dierenverzorger trok er meteen naartoe. De zeehond was erg verzwakt. Daarop werd besloten om de pup naar het zeehondenopvangcentrum in Blankenberge te brengen.

"Het gaat om een grijze, mannelijke zeehond van 14 kilogram. De pup heeft een gezwollen muil en is erg uitgeput. Het dier heeft daarnaast ook te kampen met koorts. De dierenarts komt straks langs voor extra onderzoek", vertelt dierenverzorger Jasper Mathys.

Zandkliffen door storm

De storm van de voorbije dagen en de zandkliffen bemoeilijkten de redding. Enerzijds kon de pup de klif niet op en ook de verzorger had alle moeite om het dier op de klif te helpen. "Gelukkig kon ik rekenen op de hulp van omstaanders", aldus Mathys.

Er wacht de grijze zeehond een maandenlange revalidatie. Als hij voldoende aangesterkt is, mag hij terug naar de zee. Op 13 januari worden twee van de drie andere pups vrijgelaten.