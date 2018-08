Schrijnende beelden: dierenmishandelaar smijt z'n gedumpte puppy over het hek mvdb

16 augustus 2018

14u22 0 Dieren Een schrijnend geval van dierenleed schokt Spanje. Bewakingscamerabeelden van een dierenasiel in de plaats San Roman de la Llanilla in de noordelijke regio Cantabrië hebben op 8 augustus gefilmd hoe een onbekende man zijn witte hond letterlijk wegsmijt.

De viervoeter wordt gewoonweg over het hek gegooid, maar belandt in de prikkeldraad-afsluiting en verwondt zich ernstig. De deels gespietste puppy komt uiteindelijk terug bij zijn baasje terecht. De dierenmishandelaar doet hierop een nieuwe poging. Alsof zijn huisdier een lappen pop of een stuk vuilnis is, kiepert hij het beest over het hek. De man wandelt hierop rustig naar zijn wagen. De gewonde hond ziet nog hoe zijn baasje in zijn zwarte auto wegrijdt.

De zes tot acht maanden oude hond werd later dood aangetroffen door medewerkers van het dierenasiel. Hij bleek te veel bloed te hebben verloren en had een grote wonde aan de buik. Het asiel besloot hierop om de beelden van de bewakingscamera online te verspreiden. Politiedienst Guardia Civil deed hetzelfde. De onbekende man wordt actief opgespoord.

"We moeten de persoon die verantwoordelijk is voor deze laffe en ellendige daad vinden en voor de rechter brengen. Zo kan hij worden geconfronteerd met het walgelijke dat hij heeft aangericht", verklaarde een woordvoerder van de plaatselijke dierenbescherming Asproan (Asociación Protectora de Animales de Santander).

#SEPRONA de #Cantabria investiga la muerte de un perro que fue lanzado por encima de una verja y se quedó clavado encima de los hierros.

Los hechos ocurrieron el día 08 de agosto en un centro de animales de #SanRomándelaLlanilla.

Si sabes algo:

#062 📲

📧seprona@guardiacivil.org pic.twitter.com/zn8An44mqs Guardia Civil 🇪🇸(@ guardiacivil) link