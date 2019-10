Schrijnend: stier met poten aan elkaar vastgebonden in Griekenland Redactie

03 oktober 2019

11u40 2 Dieren Er zijn schrijnende beelden opgedoken van een mishandelde stier op het Griekse eiland Mykonos. Een van zijn voorste poten is strak met een touw aan zijn achterste poot vastgebonden. Volgens de eigenaar van het dier is het zodat hij niet ver kan lopen.

De dieronvriendelijke behandeling wordt in het Grieks ‘pastouroma’ genoemd. De boeren binden de dieren vast zodat het op elk moment traceerbaar is. Daarbij wordt geen rekening gehouden met de pijn en wonden die dat zou kunnen veroorzaken. Omdat de dieren niet ver kunnen lopen is het ook een manier om ze weg te houden van drukke toeristische straten en stranden. De fokkers binden de poten al op zeer jonge leeftijd vast. Ze brengen dus hun hele leven door met grote moeite om te kunnen bewegen.

Leden van dierenwelzijnsorganisaties op het eiland klagen dat dit soort mishandeling en misbruik van runderen fataal kan zijn. De wrijving met touw veroorzaakt diepe huidwonden en pezen kunnen zelfs scheuren, wat kan leiden tot amputatie.

“Als het touw verstrikt raakt in een rots of een zwaar voorwerp, bestaat het risico dat het dier naar beneden valt, dan is het bijna onmogelijk om op te staan, dus het kan ter plekke sterven”, zeggen ze en voegen eraan toe, “alleen de wonden aan hun voeten zien is genoeg om je boos te maken. ” De dierenwelzijnorganisaties benadrukken dat er onmiddellijk moet worden ingegrepen.