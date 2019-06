Schrijnend stadsavontuur voorbij: verdwaalde ijsbeer die op afvalberg naar voedsel zocht, gevat ADN

Bron: The Siberian Times 3 Dieren De uitgeputte ijsbeer die onlangs - 1.500 kilometer verwijderd van haar natuurlijke habitat – opdook in de Russische industriestad Norilsk, is gevat. Het hongerige dier was afgedwaald op zoek naar eten en werd onder meer gespot tussen het verkeer en op een grote vuilnisbelt. Nu zit de ijsbeer in een lokaal opvangcentrum voor ze wordt overgebracht naar een dierentuin, melden Russische media.

Locals die deze week met grote ogen de ijsbeer in hun stad zagen rondzwerven en zoeken naar eten op een afvalberg, hadden gehoopt dat het majestueuze dier weer in het wild zou vrijgelaten worden. Volgens experts is dat geen optie.

De jonge vrouwelijke ijsbeer verkeert in zo’n slechte gezondheid dat ze niet meer zou kunnen overleven op de plek waar ze eigenlijk thuishoort, claimen specialisten. Daarom wordt de witte kolos morgen naar de Royev Ruchei Zoo in de stad Krasnoyarsk gevlogen, waar ze eerst enkele dagen in quarantaine zal doorbrengen en de nodige verzorging zal krijgen. Het was ook een gespecialiseerd team van die zoo die de beer vandaag kon verdoven en vatten.

Rot

De vrouwelijke ijsbeer kampt onder meer met stress door haar tumultueuze vierdaagse verblijf in nikkelstad Norilsk, waar ze constant werd opgejaagd door nieuwsgierige locals. Ze heeft ook zware diarree door het eten van rot voedsel van de lokale vuilnisbelt. “Ze heeft dringende medische zorgen nodig”, aldus dierenarts Georgy Belyanin van Royev Ruchei Zoo.

Milieuactivisten benadrukken dat ijsberen zwaar lijden door de klimaatopwarming en krimpende jachtgebieden, waardoor ze steeds moeilijker aan eten geraken. Sommige ijsberen leggen enorme afstanden af in de hoop iets te eten.

Invasie

Het is dan ook niet de eerste keer dat een ijsbeer opduikt in Russisch stedelijk gebied. In februari kondigde de archipel Nova Zembla, in de Noordelijke IJszee, zelfs nog de noodtoestand af. Reden: een “invasie” van tientallen ijsberen in bewoond gebied. In april was het prijs op het schiereiland Kamtsjatka. Toen had een ijsbeer er een reis van zo’n 700 kilometer opzitten.

Het was wel al van de jaren ’70 geleden dat een ijsbeer helemaal in de stad Norilsk was beland. Toen werd de rondzwervende beer doodgeschoten.

Alternatief

Specialisten van de Royev Ruchei Zoo werpen overigens op dat het verhaal ook anders in elkaar kan zitten. Het is ook een mogelijkheid dat de bewuste ijsbeer het slachtoffer was van huidenhandelaars en zich al een hele tijd in de stad bevond. In dat geval werd ze waarschijnlijk als welpje al uit haar natuurlijke habitat aan de Karazee gehaald - ontvoerd - en is ze nu na een leven achter gesloten deuren toevallig kunnen ontsnappen.

IJsberen zijn een bedreigde diersoort.

