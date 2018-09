Schotse zoo treft opmerkelijke maatregelen om voortplanting reuzenpanda's te bevorderen bvb

17 september 2018

15u14

Bron: Daily Mail 0 Dieren De personeelsleden van de Schotse dierentuin Edinburgh Zoo hebben de waarschuwing gekregen om geen veiligheidsvestjes meer te dragen wanneer ze zich in de buurt van hun twee reuzenpanda's bevinden. De reden? Opvallende kledij zou de zin in seks flink kunnen doen afnemen. Eerder verboden ze ook al het gebruik van bladblazers in de buurt van het koppel reuzenpanda’s.

De Schotse dierentuin heeft een verbod ingesteld op alle kleding die mogelijk afleidend werken, omdat het een romantisch moment tussen de twee reuzenpanda’s, Tian Tian en Yang Guang, zou kunnen onderbreken.

Kunstmatige inseminaties

Tian Tian en Yang Guang werden beiden geleend van China voor een periode van tien jaar, tot 2021, maar ze moeten nog steeds zorgen voor een jonge reuzenpanda. Het onderdak bieden aan het koppel reuzenpanda's kost de zoo een ruime 700.000 euro per jaar. Edinburgh Zoo is de enige dierentuin in het Verenigd Koninkrijk waar reuzenpanda's zijn ondergebracht.

Tian Tian heeft in 2011, een jaar voor de verhuis naar Schotland, de tweeling Shen Wei en Bo Si ter wereld gebracht. Vanaf 2013 werd ze al enkele keren kunstmatig geïnsemineerd, maar dat bleek steeds niet succesvol te zijn. Yang Guang blijkt dan weer 'ongevoelig te zijn voor natuurlijke paring'.

Complex fokproces

“De dieren kunnen gevoelig zijn voor lawaai, trillingen en alles wat visueel ongewoon is, zoals goed zichtbare kleding”, aldus de Royal Zoological Society of Scotland. De maatregel die genomen werd om het lawaai in de buurt van de reuzenpanda’s te verminderen, komt er nadat in maart werd aangekondigd dat het paar zich dit jaar niet meer zal voortplanten.

Personeelsleden van de zoo vertelden aan BBC dat ze eerst enkele aanpassingen aan het verblijf van de reuzenpanda’s willen aanbrengen, alvorens ze in de toekomst weer gaan proberen te fokken. “Tijdens die periode willen we het ongelooflijk complexe en onvoorspelbare fokproces verder evalueren”, aldus een woordvoerster van Edinburgh Zoo.

“Die pauze zal ons meer tijd geven om de wetenschappelijke gegevens, onze eigen ervaringen en die van collega's over de hele wereld in overweging te nemen.”