Schot (42) krijgt 10 maanden cel voor het kopen van katten die hij levend voederde aan vechthonden Sebastiaan Quekel

03 oktober 2019

12u03

Bron: AD.nl 4 Dieren Online katten kopen om ze vervolgens als levend aas te gebruiken voor bloeddorstige vechthonden. Een man uit het Schotse South Ayrshire moet tien maanden de cel in omdat hij zich schuldig heeft gemaakt aan deze ernstige vorm van dierenmishandeling. Dierenwelzijnsorganisaties in Schotland reageren geschokt.

De man, de 42-jarige Mark Cuthbert, kocht de dieren online via de populaire verkoopwebsite Gumtree, een Engelse variant van 2dehands of het Nederlandse Marktplaats. Verkopers van katten raakten op die manier in contact met Cuthbert en vertrouwden erop dat hun dieren naar een goed en veilig thuis gingen.

Dat draaide helemaal anders uit: Cuthbert bleek een wrede dierenbeul te zijn en voerde verschillende dieren, waaronder huiskatten, levend aan zijn vechthonden.

De Schot kon dit lange tijd ongestoord doen, tot de dierenbescherming erachter kwam dat hij zeer agressieve honden in zijn bezit had die hij liet deelnemen aan illegale hondengevechten. Na een tip doorzochten enkele inspecteurs zijn woning waar ze schokkende video’s en foto’s terugvonden. Op een van de beelden, gepubliceerd door de Britse tabloid Daily Mirror, is te zien hoe drie Staffordshire-terriërs een weerloze huiskat levend verscheuren. En niet alleen huiskatten werden aan de agressieve honden gevoederd, ook vossen en dassen passeerden de revue.

Een undercoveragent die bij de inval betrokken was, noemde het ‘een van de meest verontrustende en verdorven’ situaties die hij ooit heeft meegemaakt. “Het was overduidelijk dat de kat op de beelden vreselijk heeft geleden. Veel katten die hij heeft gekocht zijn een lange, pijnlijke dood gestorven als gevolg van marteling”, vertelde hij aan BBC.

Huisdieren online verkopen

Cuthbert is schuldig bevonden aan ernstige dierenmishandeling en aan het houden van drie vechthonden. Hij mag tien jaar lang geen honden verzorgen. Hoeveel katten hij heeft gevoerd aan zijn honden, is niet duidelijk. De politie houdt het op een ‘groot aantal’ en waarschuwt verkopers van dieren om goed op te letten bij dergelijke verkoopsites. “Als u een online service gebruikt om een ​​nieuw huis voor uw huisdier te vinden of te verkopen, wees dan waakzaam en zorg ervoor dat uw huisdier naar een veilige omgeving gaat”, klinkt het advies.