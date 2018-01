School treft 43 slangeneieren aan in zandbak IB

Bron: Sydney Morning Herald, The Guardian 0 rv Enkele van de eieren die de leerlingen in de zandbak van hun school aantroffen. Dieren Leerlingen van een school in het stadje Laurieton in de Australische staat New South Wales, hebben een extra les bijgeleerd: zandbakken zijn fantastische broedplaatsen voor slangen. In de zandbak van de school werden namelijk maar liefst zeven slangennesten gevonden met in totaal 43 eieren.

In eerste instantie werden er ‘maar’ twaalf eieren gevonden in de zandbak van het schooltje dat ongeveer 350 kilometer ten noorden van Sydney aan de kust ligt. Vrijwilligers van Wildlife kwamen de eieren weghalen, maar ontdekten dat er dus nog veel meer eieren in het zand verborgen zaten: 43 in totaal, verspreid over zeven verschillende nesten.

Aanvankelijk ging men ervan uit dat de eieren afkomstig waren van de dodelijke Australische bruine slang. “Ik dacht dat het om eieren van de bruine slang ging, omdat ze al in het gebied gezien waren en toen ik met een lichtje door het ei heen scheen, zag ik een klein gestreept babyslangetje”, zegt Rod Miller van Wildlife.

Sceptici accepteerden die uitleg echter niet nadat ze foto’s van de eieren op sociale media zagen. Professor Bryan Fry, gespecialiseerd in giftige dieren van de Universiteit van Queensland, zegt op basis van de foto’s dat het “zeker om slangeneieren gaat. Maar tot ze uitkomen is het niet zeker om welke soort het gaat.”

Ideale broedplaats

De zandbak was pas aangelegd, wat het een aantrekkelijke broedplaats voor de in het gebied aanwezige bruine slang zou maken. “Het zand reguleert de temperatuur perfect voor slangeneieren. Ons gebied heeft veel wildlife en dat kan een invloed hebben op hoe wij leven. Dat is het mooie van het leven hier”, zegt een vrijwilliger die hielp bij het redden van de eieren. Wat ze met de eieren gedaan hebben, wil de stichting Wildlife echter niet zeggen. “We zijn voor het leven dieren”, klonk het cryptisch. “We zijn al mishandeld nadat we in het verleden slangen gered hebben.”

Vrouwtjes van de Australische bruine slang blijven niet bij het nest nadat ze hun eieren gelegd hebben. De jonge babyslangetjes zijn dan ook al volledig onafhankelijk wanneer ze uit het ei komen. Al snel zijn ze ook agressief.

De gevonden eieren zouden over enkele weken zijn uitgekomen, op tijd voor het nieuwe schooljaar, dat eind januari van start gaat.

