School regelt echte tijger voor schoolfeest met jungle-thema IB

14 mei 2018

01u24

Bron: Miami Herald 0 Dieren De Christopher Colombus High School in Miami dacht dat het leuk was om voor het jaarlijkse eindfeest een echte tijger te regelen. Het thema van het feest was niet voor niets ‘jungle’. Tot grote verbazing en ontsteltenis van de leerlingen stond er afgelopen vrijdagavond dan ook een grote ijzeren kooi met een levende tijger op de dansvloer.

Behalve voor een levende tijger had de schoolleiding ook gezorgd voor een aantal andere kleinere dieren, maar vooral de tijger zorgde voor woede onder zowel leerlingen, ouders als leraren, die de actie op sociale media afbrandden. “Dit is dierenmishandeling”, klinkt het boos.

'Koning van de jungle misbruikt'

Op filmpjes is te zien hoe de tijger in zijn kleine kooi ijsbeert, terwijl om hem heen felle lichten gekleurde discolampen knipperen. “De Christopher Columbus High School moet zich schamen… om de ‘koning van de jungle’ op een feestavond te laten zien. De arme tijger is gebruikt als exotisch amusement voor de dwaze tieners die aanwezig waren. Die kinderen konden hier niets aandoen, de schoolleiding had beter moeten weten”, zegt Mari-Chris Castellanos, die videoclips van de tijger op Facebook postte.

Gezelschap

De schoolleiding verdedigde hun beslissing om wildlife naar het schoolfeest te brengen en zeggen dat het hotel waar het feest gehouden werd, toestemming gaf. “Twee politie-agenten waren de hele tijd aanwezig. De dieren waren afkomstig van faciliteiten die erkend zijn door de Florida Fish en Wildlife Conservation Commission. De tijger was slechts enkele minuten aanwezig in zijn kooi en was op geen enkel moment in gevaar, werd niet gedwongen op te treden en was altijd in gezelschap van zijn verzorgers. Het grootste deel van de tijd lag hij relaxed in zijn kooi met zijn hoofd afgewend van het publiek.”