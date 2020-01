School omgebouwd tot koalahospitaal doet harten smelten: 150 vrijwilligers werken klok rond KVE

13 januari 2020

12u41

Bron: News.com.au 0 Dieren De bosbranden mogen dan al dood en vernieling zaaien, de Australiërs blijven niet bij de pakken zitten. Ze helpen elkaar en zorgen voor gewonde dieren. Zo is een basisschool in de buurt van Adelaide tijdelijk omgebouwd tot een koalahospitaal. 150 vrijwilligers werken de klok rond om meer dan 100 buideldieren te verzorgen.

Inwoners van Adelaide en omgeving zetten zich in om de bedreigde koala’s in het gebied opnieuw een toekomst te geven. In een geïmproviseerd ziekenhuis in de ‘Paradise Primary School’ worden ongeveer honderd exemplaren verzorgd en vertroeteld.

De organisatie ‘Adelaide Koala Rescue’ redde heel wat koala’s van de bosbranden in het nabijgelegen Cudlee Creek. De meer dan 100 dieren krijgen de beste zorgen in het hospitaal dat door 150 vrijwilligers dag en nacht draaiende wordt gehouden.

“Er zijn er een paar binnengekomen die gewoon overal waren verbrand,” vertelde Jane Brister, directeur van ‘Adelaide Koala Rescue’, over enkele recente patiënten van het ziekenhuis. “Het is bijna alsof ze zich in een bolletje hadden gekruld toen de vlammen op hen afkwamen.”

Binnen het tijdelijke hospitaal zijn verschillende parkjes ingericht waar de koala’s worden ingedeeld volgens hun noden. Zo zitten de vele weesjes apart, net zoals de gewonde en zieke dieren.

Eens de dieren volledig hersteld zijn en weer zelfstandig kunnen overleven in de natuur, zullen ze worden uitgezet.

Volgens recente schattingen zijn meer dan een miljard dieren bij de bosbranden omgekomen, waaronder koala’s, kangoeroes en wombats. Alleen al in deelstaat New South Wales zouden meer dan 8.000 koala’s zijn omgekomen. In deelstaat South Australia, en meer bepaald op Kangaroo Island, zoudens zelfs meer dan 25.000 koala’s zijn gestorven.

