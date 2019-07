School dolfijnen gespot voor kust Noord-Holland Daniël Mol AD

19 juli 2019

15u10

Bron: AD, Belga 0 Dieren Meerdere spotters hebben deze ochtend een school dolfijnen gesignaleerd. Voor de kust van Camperduin in de provincie Noord-Holland werden tussen de tien en twintig dieren waargenomen.

Gedurende de dag zijn ze verder naar het noorden gezwommen en vrijdagmiddag werden ze gezien in het Marsdiep, tussen Texel en Den Helder, meldt natuurcentrum Ecomare.

Het gaat om een groep jonge en volwassenen tuimelaars, meldt SOS Dolfijn. De dieren werden rond 7.05 uur waargenomen door een groep vogelspotters. De gespotte tuimelaars blijven mogelijk nog een tijdje, denkt Ecomare. De dolfijnen jagen meestal in groepen op scholen vis en momenteel zwemmen veel vissen als haring en sprot voor de kust.

Wow! De groep tuimelaar dolfijnen zwemt nu noorderlijker ter hoogte van Huisduinen- Den Helder. Er worden ongeveer 10-20 dieren gezien. 🐬 SOSDolfijn(@ SOSDolfijn) link

Zeldzaam fenomeen

Tuimelaars komen van nature voor in de Noordzee, maar tegenwoordig worden ze nog maar zelden gezien in het Nederlandse deel. Tuimelaars waren vroeger de meest voorkomende dolfijnen in de Noordzee. In de tweede helft van de vorige eeuw werden ze echter zeldzaam en vanaf de jaren zestig worden ze nog maar af en toe gezien, aldus Ecomare.

In 2004 werden langs de Noord-Hollandse kust en in het Marsdiep bij Texel twee groepen tuimelaars gezien. De tweede groep bestond waarschijnlijk uit ruim honderd dieren. Dat was volgens Ecomare een sensationele waarneming, aangezien het toen ruim vijftig jaar geleden was dat tuimelaars in het Marsdiep waren gespot. In de jaren dertig leefde er wel een groep van veertig tuimelaars in het Marsdiep, maar die dieren verdwenen met het afsluiten van de Zuiderzee.

In het recente verleden werden de dieren al eens gespot voor de kust van Scheveningen, in de Westerschelde en in de buurt van ons land. Die laatste waarneming was extra speciaal. Toen trok een groep van 25 dolfijnen met kalfjes langs de kust. Jolanda Meerbeek van het Nederlandse kennis- en opvangcentrum SOS Dolfijn sprak destijds van een bijzondere gebeurtenis: “Meestal gaat het om slechts enkele dieren of zijn ze met z’n tweetjes, maar 25 is veel.’’