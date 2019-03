Schokkende campagne met stikkende zeedieren wijst op gevaar van plastic in oceanen KVDS

20 maart 2019

17u28 0 Dieren “Het plastic dat u één keer gebruikt, kwelt onze oceanen voor altijd”: dat is de slogan van een nieuwe en schokkende campagne van de Sea Shepherd Conservation Society, een internationale vzw die opkomt voor het leven in zee. Op de campagnebeelden zijn een zeehond en een zeeschildpad te zien die aan het stikken zijn in een plastic zak. Sea Shepherd wil op deze manier aandacht vragen voor de verwoestende impact die plastic heeft op onze oceanen.

Voor alle duidelijkheid: de beelden zijn niet echt. Maar volgens een woordvoerder van de organisatie is het probleem daarom niet minder reëel. Want de schepen van Sea Shepherd zien naar eigen zeggen regelmatig dieren die op dergelijke manier in de problemen zitten.

Oplossing

“Iets kleins en ondoordachts uit ons dagelijks leven kan enorme schade aanrichten in de natuur, zonder dat we het zelfs maar beseffen”, aldus Guiga Giacomo van Tribal Worldwide São Paulo op de website van de organisatie. Hij werkte samen met Sea Shepherd aan de campagne. “We proberen een oplossing te vinden door zo veel mogelijk mensen te bereiken met onze campagne en hen bewust te maken. Want met kleine wijzigingen in ons gedrag, kunnen we dit tegengaan.” De organisatie reikt ook een reeks tips aan om ons gebruik van plastic op dagelijkse basis te reduceren. Door het gebruik van herbruikbare tassen en het mijden van kauwgom, bijvoorbeeld.

Sea Shepherd is vooral bekend van haar acties tegen de walvisjacht en de jacht op zeehonden. Daarbij registreert de organisatie illegale activiteiten en meldt ze die aan de autoriteiten.

De vereniging ruimt ook wereldwijd stranden op en verzamelt afval dat in zee ronddobbert. En ze werkt samen met wetenschappers om het effect van microplastic op het zeeleven in kaart te brengen.

2050

Volgens kapitein Paul Watson – de oprichter van Sea Shepherd – waarschuwen wetenschappers dat er tegen 2050 meer plastic in de oceanen zal zitten dan vissen. “Sea Shepherd zal er alles aan doen om dat te voorkomen. Want als de oceanen sterven, sterven wij ook.” (lees hieronder verder)

De organisatie kwam vorige week nog in het nieuws toen ze een dode Californische bruinvis vond in een kieuwnet voor de kust van Mexico. Dat zeezoogdier is met uitsterven bedreigd. Volgens een angstwekkend rapport van het International Committee for the Recovery of the Vaquita (CIRVA) zouden er nog maar 10 exemplaren van in leven zijn.