Schokkende beelden van dode wilde paarden in bloedheet Australië: “Ze zochten naar water, maar vonden enkel zand” ADN

24 januari 2019

11u51

Bron: ABC, ANP 0 Dieren Een massale sterfte van wilde paarden in de Australische outback schokt de natie. De oorzaak? Extreme hitte.

Locals troffen vorige week in het snikhete Noordelijk Territorium 40 dode en nog eens 55 stervende paarden aan, bij een opgedroogde waterplaats nabij Santa Teresa (Alice Springs). De 55 nog levende dieren waren er zo erg aan toe dat hulp niet meer mocht baten. Rangers konden ze enkel nog uit hun lijden verlossen.

“Verschrikkelijk”

“Plots zag ik al die paarden liggen”, legt Ralph Turner aangedaan uit. “Dood, stervende. Het was verschrikkelijk. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Het is dan ook al zo lang zo onnoemelijk heet hier.”



De regio kampt met een ongezien verschroeiende hittegolf. Al 12 dagen aan een stuk is het in het gebied warmer dan 42 graden. “Normaal is hier water”, legt andere local Rohan Smyth uit. “Ze kwamen om te drinken, maar ze vonden enkel zand. Ze hadden geen schijn van kans.”

Ook in Zuid-Australië is het op dit moment puffen en zweten. Adelaide, de hoofdstad van de deelstaat, mag zich vandaag officieel de ‘heetste hoofdstad’ van het land noemen. Het kwik steeg er tot 46,6 graden. Het vorige record stond 10 jaar op naam van Melbourne, waar inwoners in 2009 gebukt gingen onder een temperatuur van 46,4 graden.

Adelaide had eerder op de dag al het eigen hitterecord gebroken. Dat stamde uit 1939, toen 46,1 graden was gemeten. ABC bericht dat ook op andere plaatsen in de deelstaat hitterecords zijn gesneuveld. Zo steeg het kwik in de plaats Ceduna zelfs tot 48,6 graden.

De hoge temperaturen zorgen voor veel overlast in de zuidelijke deelstaat. Gezondheidsdienst SA Health meldt dat zich in 24 uur tijd 44 mensen met hittegerelateerde klachten hebben gemeld op de spoedhulp van ziekenhuizen.