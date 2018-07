Schokkende beelden uit eendenkwekerijen in Nederland Rob Van herck

06 juli 2018

13u17

Bron: VTM NIEUWS, Belga 0 Dieren Dierenrechtenorganisatie Animal Rights heeft woensdag beelden naar buiten gebracht van ernstige dierenmishandeling bij Nederlandse eendenfokkers. Op de beelden, die met een verborgen camera zijn gemaakt, is onder meer te zien hoe eenden bij de vleugels worden opgepakt en rondgeslingerd. Het dons van de eenden wordt ook verkocht in Nederlandse ketens die actief zijn in België.

De undercoverbeelden werden in februari en maart gedraaid bij MB Agriservice, een servicebedrijf in Elspeet (provincie Gelderland) dat gespecialiseerd is in het vangen en laden van dieren in de veehouderij. Op de video is te zien dat de eenden worden opgejaagd en dat ze vervolgens worden gevangen door ze bij de keel vast te grijpen.

Doodgetrapt

De dieren worden daarna hardhandig in containers gegooid. Sommige eenden worden ook rondgegooid en één dier wordt doodgetrapt. Animal Rights benadrukt in een mededeling dat de eenden zijn bestemd voor Tomassen Duck-To in Ermelo (Gelderland), het enige eendenslachthuis in Nederland.

De Nederlandse toezichthouder (NVWA) heeft een onderzoek opgestart. "Wij hebben de akelige beelden gezien", zo zegt een woordvoerster. "Wij gaan in ons onderzoek vooral kijken naar het vangen en laden van de eenden."

Blokker en Leen Bakker

Het dons en de veren van de mishandelde eenden worden gebruikt als vulling voor kussens en dekbedden. Het dons wordt ook in België verkocht, voornamelijk via Nederlandse ketens als Auping, Beter Bed en Swiss Sense en de webshops van Blokker en Leen Bakker.

De dierenrechtenorganisatie eist dat er een einde wordt gemaakt aan de productie van dons en dat er wordt overgeschakeld op synthetisch beddengoed.