Schokkende beelden: circustijger krijgt stuiptrekkingen en wordt weggesleurd aan staart sam

26 september 2018

14u54

Bron: Mirror 8 Dieren In het Russische Magnitogorsk liep een circusact fout toen een Siberische tijger werd getroffen door stuiptrekkingen. De trainer krijgt bovendien flink wat kritiek op zijn aanpak van de situatie: de man trok het verstijfde dier namelijk weg aan de staart.

Op beelden van het incident is te zien hoe de zesjarige tijger Zena van platform naar platform moest springen door brandende hoepels. Meteen daarna stortte ze aan de zijkant van de arena in, vlak bij het publiek.

Veiligheid

Het dier raakte buiten bewustzijn, waarna dompteur Artur Bagdasarov haar aan de staart naar de rand van de ring trok. Dat was nodig, zegt hij, omdat de tijger tussen het podium en de afsluiting dreigde te vallen. Bovendien had hij schrik dat de andere tijgers Zena zouden verscheuren.



Artur en zijn zus Karina hielden de dieren op afstand met lange stokken. Medewerkers goten enkele emmers water over Zena, die zo weer bij haar positieven kwam.

Kritiek

Het beroemde gezelschap, dat rondtrekt door de voormalige Sovjet-Unie, krijgt flink wat kritiek wegens dierenmishandeling. De dierentemmer spreekt dat tegen, en hij ontkent ook dat Zena geraakt zou zijn door een taserwapen, zoals sommige critici beweerden.

"Artur deed zijn best om Zena weer bij haar positieven te brengen", vult Karina aan. "Hij deed al de juiste dingen: hij raakte haar reflexzones aan en goot water over haar." Ook zij benadrukt dat de voornaamste bekommernis de veiligheid van de tijger was. "Voor hen is een zwak dier een doelwit, het is een teken om aan te vallen. Als we hen niet hadden tegengehouden, zou het zijn uitgedraaid op een bloederig gevecht. En niemand weet wie daarna nog in leven zou zijn geweest."

(Lees verder onder de afbeelding.)

Staart

"Waarom de staart?", verweert Artur zich. "Aan wat had ik haar anders kunnen wegtrekken? Ze heeft klauwen aan haar poten. Ze is geen zachte kat en ik kon niet heel de tijger optillen." Hij zegt dat Zena zo'n 200 kg weegt, en vraagt wat hij anders had moeten doen. "Wat als ik haar uit de arena had gehaald? Dan was ze daar weer bijgekomen en wat zou ik dan doen? Zo gauw ze bijkwam, werd ze weer een normale tijger, met dezelfde klauwen en tanden. Als ik haar naar de kooi had gesleurd, zouden de andere tijgers ook naar de kooi zijn gelopen, en dan zou ze in stukken gescheurd zijn. Het was een noodsituatie voor ons allemaal. Het was een schok."

Wat precies aan de hand was, is nog niet duidelijk. "Misschien zakte haar bloedsuikerspiegel, misschien was het een bloeddrukval, misschien hormonen", zegt Karina. "We hebben een dierenarts al laten komen die bloed afnam voor een onderzoek."

