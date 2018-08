Schipper wordt opgeschrikt door gejank afkomstig van onbewoond eiland. Wanneer hij naderbij vaart, treft hij zeven achtergelaten puppy's aan Karen Van Eyken

07 augustus 2018

13u12

Bron: CTV News, The Independent 0 Dieren De schipper was verwonderd om gejank op te vangen dat afkomstig leek van een afgelegen en onbewoond Canadees eiland. Hij vermoedde eerst dat het om een roedel wolven ging. Toen hij de volgende dag een kijkje ging nemen, trof hij tot zijn grote verbazing een nestje puppy's aan.

De hondjes die naar schatting vier maanden oud zijn, waren achtergelaten op het kleine eiland nabij Cross Keys (Manitoba). Bekommerd als hij was om hun lot, nam de schipper onmiddellijk contact op met het opvangcentrum 'Norway House Animal Rescue'.

"De schipper en een vriend hoorden 's avonds vreemde geluiden toen ze voorbij het eiland voeren. Het was al vrij donker en met hun verrekijker konden ze louter enkele schaduwen ontwaren", vertelde Debra Vandekerkhove, directrice van het opvangcentrum.

"Ze hoorden gehuil en gejank en dachten logischerwijs dat het om wolven ging." De volgende dag besloten ze aan wal te gaan en toen vonden geen wolven maar wel zeven schattige puppy's.

De medewerkers van het asiel gingen meteen aan de slag om de dieren weer in veiligheid te brengen. Eerst kregen ze voldoende eten om weer aan te sterken en afgelopen zaterdag werden ze gered.

Na een lange zeereis zitten ze nu veilig en wel in het opvangcentrum in de stad Winnipeg. Alle puppy's zijn in goede gezondheid en zullen weldra ter adoptie aangeboden worden.