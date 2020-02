Schild van 1 ton zwaar met hoorns om kop te beschermen: paleontologen graven mogelijk grootste schildpad ooit op LH

13 februari 2020

10u05

Bron: Newsweek, CNN 8 Dieren Onderzoekers hebben deze week een 2,4 meter lang schild van een prehistorische schildpad gevonden. De ontdekking werd gedaan in de Tatacoawoestijn in Colombia. Het gaat mogelijk om het grootste schildpad dat ooit leefde. Opvallend: aan de voorkant van het gigantische schild zaten hoorns die het dier vermoedelijk gebruikte om zijn kop te beschermen.

De Stupendemys geographicus leefde in het Mioceen, dat 23 miljoen jaar geleden begon en 5 miljoen jaar geleden eindigde. De schildpad werd voor het eerst ontdekt in de jaren 70 en wordt beschouwd als de grootste landschildpad die ooit op aarde heeft gelopen. Edwin Cadena, een geoloog en paleontoloog van de Colombiaanse Universidad del Rosario, en zijn team hebben nu meer details ontdekt over het leven van deze prehistorische reus. De spectaculaire bevindingen werden gepubliceerd in het wetenschappelijke blad Science Advances.

Zo ontdekten de onderzoekers dat de mannetjes hoorns hadden om hun schedels te beschermen. Enkel de mannelijke schildpadden zouden die hoorns gehad hebben. Maar ondanks hun grootte werd de schildpad toch aangevallen. Gigantische bijtsporen laten volgens de paleontologen zien dat roofdieren, waaronder massieve krokodillen, het op de reuzenschildpad gemunt hadden.

Volgens de onderzoekers konden de schildpadden enorm groot worden dankzij hun warme en natte leefgebied. Ook andere soorten in het gebied in Zuid-Amerika, dat toen vooral moerasgebied was, konden extreem groot worden, zoals de Titanoboa, de grootste slang ooit. Met een gewicht van meer dan een ton en een lengte van zo’n 14 meter was ook deze prehistorische slang een waar monster.

De reuzenschildpad stierf volgens de onderzoekers ongeveer 5 miljoen jaar geleden uit. “We schrijven het toe aan een combinatie van factoren, waaronder geologische gebeurtenissen, waaronder een intense opheffing van de Andes, en de hervorming van rivieren Amazon, Orinoco en Magdalena”, schrijven ze. “De verkleining van de habitat heeft wellicht hun uitsterven bevorderd.”