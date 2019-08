Schattige tapirbaby geboren in Zoo van Antwerpen HAA

20 augustus 2019

11u10

Bron: Belga, Facebook 2 Dieren De Zoo van Antwerpen heeft afgelopen weekend een Maleise tapir verwelkomd. Het diertje is het derde jong van tapir Nakal en het achtste tapirjong dat in de dierentuin geboren wordt. Voorlopig is nog niet bekend of het om een vrouwtje of mannetje gaat.

Het kalfje werd na een zwangerschap van dertien maanden geboren in de nacht van vrijdag op zaterdag, en blaakt van gezondheid. In tien minuten tijd zag het jong het levenslicht. Moeder Nakal en haar kleintje hebben een werpstal en een kraamkamer met een groot raam. Als mama naar de kraamkamer gaat, volgt het kalfje en kunnen ze vandaag dus al kraambezoek ontvangen. Voor vader Baku is dit zijn eerste baby.



Het geslacht van het kleintje is nog niet bekend, daarvoor moet het eerst een plasje doen. De verzorgers zullen dan hun lijstje opmaken met hun twee favoriete namen. Facebookfans van de zoo kunnen vervolgens stemmen op hun favoriete naam.

Camouflage

De kleine tapir lijkt op dit moment helemaal niet op zijn ouders. Het velletje van de baby is bruin met witte vlekjes en streepjes. Na drie tot zes maanden verkleurt het velletje van het kleintje. Het voorste deel van zijn lichaam en poten worden dan zwart. De rest is wit, de perfecte camouflage voor in het Maleise regenwoud.



De Maleise of Indische tapir is de grootste tapirsoort en heeft Aziatische roots. De dieren communiceren door op verschillende manieren naar elkaar te fluiten. Tapirs zorgen op hun eigen manier voor het groen in het regenwoud. Bij het eten van vruchten verteren ze niet alle zaden even goed. Die halfverteerde zaden komen er langs natuurlijke weg weer uit, waardoor ze op die plaats ontkiemen en een nieuwe plant vormen. De dieren vertoeven vaak bij waterplassen waar ze baden en waarin ze ook vluchten bij gevaar.