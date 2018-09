Schattige orang-oetan geboren via keizersnede in Amerikaanse zoo Redactie

26 september 2018

15u41

Bron: AP 0

Dokters Laura Whisler en Janna Chibry hebben eerder deze maand een wel erg bijzondere patiënt gehad. De twee gynaecologen werden op 7 september opgeroepen door de Sedhwick County Zoo in de Amerikaanse staat Kansas om een keizersnede uit te voeren bij een 36-jarige orang-oetan. Daisy had tijdens haar bevalling complicaties gekregen en dus besloten de verzorgers om in te grijpen. De keizersnede is goed verlopen en de baby orang-oetan is gezond ter wereld gekomen. Het kleintje heeft de naam Lily gekregen.

Whisler en Chibry hadden achteraf meteen ook een spannend verhaal om te vertellen aan hun menselijke patiënten. "Ik had diezelfde namiddag nog een keizersnede en ik vertelde de vrouw op de operatietafel dat haar zoon zijn verjaardag deelde met de pasgeboren orang-oetan", vertelt Chibry. "En dat ze ook nog eens dezelfde dokter hebben ook!"