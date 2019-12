Schattige kleine neushoorn geboren in Pairi Daiza KVDS

02 december 2019

09u58 78 Dieren In dierenpark Pairi Daiza in Henegouwen is een kleine neushoorn geboren. De geboorte is extra bijzonder omdat het om een bedreigde zuidelijke witte neushoorn gaat. Zowel moeder Madiba als haar kleintje verkeren in uitstekende gezondheid, zo klinkt het.

De geboorte dateert al van maandagmorgen 25 november, maar Pairi Daiza maakte die nu pas bekend. Het kalfje is een mannetje en hij zou in de vroege uurtjes zonder complicaties ter wereld gekomen zijn. Het gaat om het allereerste jong voor Madiba.

Zogen

Al snel na de geboorte kon het kleintje rechtop staan en zogen bij zijn moeder. “Natuurlijk blijven de eerste weken in het leven van een kleine neushoorn bijzonder cruciaal, de teams van het neushoorndepartement alsook de hoofddierenarts van Pairi Daiza staan moeder en jong dan ook met veel toewijding bij”, aldus Pairi Daiza.





Nog voor het einde van het jaar wordt er overigens nog een tweede neushoornkalfje verwacht, want ook neushoorn Ellie is hoogzwanger. Een zwangerschap bij een neushoorn duurt 16 tot 18 maanden. (lees hieronder verder)

De zuidelijke witte neushoorn is een bedreigde diersoort. Dat is het gevolg van stroperij om hun hoorn. De soort stierf in de loop van de 20ste eeuw bijna uit, toen het aantal dieren zakte tot amper 200 exemplaren.

Dankzij natuurbescherming en het openen van natuurreservaten is dat aantal echter weer aangegroeid tot zo’n 20.000 dieren. Toch blijft de dreiging van stropers reëel. Zo werden in de jongste tien jaar alleen al zo’n 7.000 neushoorns afgeslacht.

Voortplanting

Pairi Daiza is een actief lid van het EEP (European Endangered Species Programme) rond de diersoort en draagt bij aan het behoud van het genetisch kapitaal van de zuidelijke witte neushoorn door middel van voortplanting.