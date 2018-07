Schattige gorillababy voorgesteld aan publiek Redactie

09 juli 2018

12u47

Bron: KameraOne 0

In de Dallas Zoo in de Amerikaanse staat Texas heeft het publiek voor het eerst een glimp kunnen opvangen van het nieuwste lid van de gorillafamilie. Gorilla Hope is op 25 juni bevallen van haar tweede kleintje. Beide stellen het erg goed, meldt de zoo.