Schattige beelden: kleine pelsrob geboren in Pairi Daiza Koen Van De Sype

17 mei 2020

07u03 3 Dieren Extra attractie als dierenpark Pairi Daiza maandag de deuren weer opent na een wekenlange sluiting door de het nieuwe coronavirus. Begin deze maand werd er een kleine Zuid-Afrikaanse pelsrob geboren en het park uit Brugelette in Henegouwen deelde daar de schattigste beelden van.

Het diertje kwam op 6 mei ter wereld. “Het is het eerste kleintje voor de trotse mama Spirit, die zich als een perfecte moeder over haar baby ontfermt”, klinkt het op sociale media. “Het geslacht kennen we nog niet, daarvoor is het dier nog te klein.”

Voorlopig blijft de pasgeboren pelsrob nog op het droge. Babyzeeleeuwen kunnen immers niet zwemmen. “Pas over ongeveer een week zal zijn mama Spirit met de eerste zwemlessen beginnen in het bassin. Daar wonen ook papa Numba en ‘tantes’ Mandela, Babelutte en Sälma.”





Pairi Daiza opent maandag weer de deuren nadat het wekenlang dicht moest door de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Om alles veilig te laten verlopen, zijn er wel strikte maatregelen van kracht. Zo is er aanvankelijk maar een beperkt aantal bezoekers welkom om de social distance te kunnen garanderen. Reserveren is verplicht. Iedereen moet ook een mondmasker meebrengen.

De hotels en restaurants blijven tot nader order dicht. Er zullen wel enkele plaatsen zijn in het park waar je eten kan afhalen.

Lees ook: REPORTAGE. Zo ziet een bezoekje aan Pairi Daiza er vanaf maandag uit: overal handgel en op tijd doorschuiven bij de panda’s (+)

Bekijk ook:

Pairi Daiza heropent maandag 18 mei de deuren



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.