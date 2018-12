Schattige beelden: ijsbeer Tonja bevallen van welpje in Berlijnse zoo Mama-beer verloor vorig en dit jaar al twee welpjes LH

03 december 2018

22u48

Bron: Sky News 0 Dieren De Berlijnse zoo Tierpark kreeg afgelopen zaterdag een vroeg sinterklaasgeschenk. IJsbeer Tonja heeft er in de vroege ochtend een welpje ter wereld gebracht. Mama en welp, die nog geen naam kreeg, zullen de komende tien dagen in isolatie leven. “Die zijn cruciaal voor het welpje”, klinkt het in de dierentuin.

Unser BÄRliner Herz freut sich: Am 1. Dezember 2018 um 2.33 Uhr brachte #Eisbären-Dame Tonja ein kleines Eisbär-#Baby zur Welt. #TierparkBerlin



Mehr Informationen: https://t.co/1v5CV3vx9u pic.twitter.com/lu5BIggz6q Zoo Tierpark Berlin(@ zooberlin) link

Volgens eens persbericht van het park sliep Tonja tot 22 uur per dag tot de geboorte en was ze tijdens de zwangerschap flink bijgekomen (van 230 naar 390 kilo). De welp is voorlopig nog even klein als een cavia, maar de geboorte van het dier is een flinke opsteker voor de zoo én mama Tonja. Haar twee vorige welpen stierven op jonge leeftijd: de vier maanden jonge Fritz in maart 2017, en begin dit jaar overleed haar tweede welp.

De trotse vader van de welp is de ijsbeer genaamd Volodya. Florian Sicks, werknemer van de dierentuin, bekeek de dieren kort na de geboorte met een camera. “Toen ik zaterdag rond 9 uur in de avond voor het eerst smakgeluiden hoorde, was ik gerust . Ondertussen drinkt de ijsbeerwelp regelmatig”, klinkt het.

Eerste tien dagen cruciaal

Het grote publiek zal het pasgeboren ijsbeertje voorlopig niet te zien krijgen. “In de eerste 10 dagen is de sterftekans bijzonder hoog, maar we hebben er alle vertrouwen in en houden onze vingers gekruist", aldus Andreas Knieriem, directeur van de Berlijnse zoo. “Tonja heeft altijd goed voor haar welpen gezorgd en ze doet dat opnieuw goed. Dankzij de cameratechnologie kan ik - zelfs van thuis – de twee blijven observeren.”

Niemand zal dus voorlopig de woonst kunnen naderen waar Tonja en haar welp de komende weken zullen rusten. De beren zullen waarschijnlijk pas voor het eerst in de lente van volgend jaar naar buiten komen.

In 2006 werd in Berlijnse dierentuin Zoologischer Garten Berlin ook een ijsbeertje geboren: Knut. Dat dier stal al snel de harten van vele Duitsers. Knut overleed toen het vier jaar oud was.