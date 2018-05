Schattige babypanda maakt voor het eerst kennis met de buitenwereld lg

28 mei 2018

16u20

Bron: KameraOne 3

Vijf maanden geleden werd deze schattige babypanda geboren in de nationale dierentuin van Maleisië. Zaterdag werd het diertje voor het eerst aan het grote publiek getoond. De panda, die voorlopig nog geen naam heeft, weegt ondertussen al negen kilo en verkeert volgens de dierentuin in uitstekende gezondheid. Ze is het tweede welpje van panda's die door China aan Maleisië werden uitgeleend.