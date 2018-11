Schattige babygorilla geboren in ZOO Antwerpen Toon Mast

28 november 2018

09u47

Bron: ZOO Antwerpen 16 Dieren Geweldig nieuws uit de nieuwe Mensapenvallei in ZOO Antwerpen: gisteren is vrouwtjesgorilla Mayani bevallen van een gezonde baby! Ze lijkt haar moederrol heel goed te vervullen. Ze houdt het kleintje dicht tegen zich aangedrukt ter hoogte van haar tepels, precies zoals het hoort. Je kan het als bezoeker dan ook onmiddellijk al bewonderen. Het geslacht hebben de verzorgers nog niet kunnen zien.

De bevalling gebeurde ’s nachts, in alle rust. “Gisterochtend kwamen we toe en Mayani begroette ons. Ik dacht: heeft ze nu iets vast? Toen zag ik een piepklein handje. Ik wist niet wat ik zag!” aldus verzorger Julie. De verzorgers hadden verwacht dat het kleintje half december geboren zou worden, gerekend vanaf de laatst waargenomen paring met zilverrug Matadi. “Maar ja, wat er achter het hoekje gebeurt als wij niet kijken, weten we natuurlijk niet.”

De gorillagroep reageert heel rustig en ontspannen. Mayani klimt al op haar gemak door haar verblijf en knabbelt aan haar groenten. Het is belangrijk dat ze rustig en ontspannen is om de melkproductie goed op gang te laten komen. Julie: “We hebben het tongetje van de baby al gezien bij drinkpogingen en ze houdt het kleintje in de juiste positie, dus we vermoeden dat het drinkt.” Het is belangrijk dat Mayani zich een goede moeder toont, ook als voorbeeld voor Mambele, het andere kweekvrouwtje in de groep. Mensapen leren moederschap van elkaar. Mambele is heel erg geïnteresseerd in moeder en kind. Ze zit er letterlijk met haar neus bovenop. Vader Matadi blijft in de buurt van de kersverse moeder. Hij heeft helaas geen onbesproken reputatie in de dierentuin. In 2016 takelde hij wijfjesgorilla Kiki in een paniekreactie op haar epileptische aanval dusdanig toe dat haar arm moest geamputeerd worden. Vier maanden later overleed de 8-jarige gorilla aan complicaties.