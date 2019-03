Schattig! Zeldzame witte leeuwtjes geboren in leeuwenpark op de Krim Redactie

31 maart 2019

09u32

Bron: KameraOne 0

In het Taygan leeuwenpark in Belogorsk, op het schiereiland de Krim, zijn enkele dagen geleden twee zeldzame witte leeuwtjes geboren. Witte leeuwen komen oorspronkelijk uit Zuid-Afrika, maar omdat ze zo uitzonderlijk zijn, zitten er veel exemplaren in dierenparken. In Taygan alleen leven er zo’n twintig witte leeuwen.