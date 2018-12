Schattig! “Verliefde” zeehond geeft duiker twee kussen Redactie

14 december 2018

09u12

Bron: KameraOne 0

Tijdens een duik in het natuurreservaat Punta Loma in Argentinië werd duiker Julian Bala verrast door een “verliefde” zeehond. De zeehond was duidelijk geïnteresseerd in Bala en gaf de duiker twee dikke kussen op de mond.

