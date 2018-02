Schattig: pinguïns geven elkaar hartjes voor Valentijnsdag LG

14 februari 2018

16u41

Bron: AP, Kameraone 0

Biologen aan de California Academy of Sciences hebben vilten hartjes uitgedeeld aan de Zuid-Afrikaanse zwartvoetpinguïns. De vogels gebruiken de hartjes om partners aan te trekken en vinden het materiaal uiterst geschikt om een nestje mee te bouwen. De hartjes maken deel uit van een overlevingsplan om de pinguïnpopulatie, die in het wild bedreigd is, te laten groeien.