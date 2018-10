Schattig: pasgeboren olifantje laat zich voor het eerst zien in Amerikaanse zoo Redactie

12 oktober 2018

10u42 0

De Oklahoma City Zoo heeft er een nieuw olifantje bij. Na een zwangerschap van bijna twee jaar is moeder Asha dinsdag bevallen van een dochter, die de naam Kairavi - Kai voor de vrienden - heeft meegekregen. Het kleintje stond al snel na de geboorte recht en is in goede gezondheid. Het schattige olifantje heeft zich gisteren voor het eerst laten zien aan het publiek.

Bekijk ook: