Schattig: pasgeboren elandkalfje steekt al waggelend weg over Redactie

03 juni 2019

12u08

Bron: KameraOne 3

Automobilisten konden in de Canadese provincie Alberta filmen hun een eland met haar pasgeboren kalfje de weg aan het oversteken is. Het kleintje lijkt nog maar een paar uur oud, want hij of zij staat nog niet erg stevig op de poten. Het dier waggelt de weg over, terwijl mama een beetje ongerust om zich heen kijkt en de auto’s in de gaten houdt. Mama en baby zijn veilig en wel aan de overkant geraakt.