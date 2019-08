Schattig: pandababy drinkt gulzig flesje melk leeg Redactie

12 augustus 2019

07u52 0

De pandatweeling die vorige donderdag is geboren in Pairi Daiza stelt het goed. Hao Hao doet het ook erg goed als mama. “Net zoals bij de geboorte van Tian Bao drie jaar geleden toont Hao Hao zich ook nu weer de perfecte moeder. Één voor één legt ze haar twee jongen in de watten”, meldt Pairi Daiza op Facebook. De kleintjes worden afwisselend bij mama Hao Hao gezet, omdat panda’s niet voor twee baby’s tegelijk kunnen zorgen. Als het ene bij de mama is, dan wordt het andere in de couveuse gehouden waar het extra melk en verzorging krijgt van het team experts.