Schattig! Olmense Zoo toont pasgeboren welpjes TTR

05 oktober 2018

16u42 6 Dieren De Olmense Zoo heeft voor het eerst de vier welpjes getoond van een jachtluipaard dat vorige week op 28 september beviel. Op de foto’s is de schattige vierling en hun moeder Lisa te zien. Omdat de welpjes nog erg kwetsbaar zijn, blijven ze voorlopig nog veilig en warm binnen.

“We hebben 13 jaar moeten wachten op een geboorte bij onze jachtluipaarden. Uitval van enkele oudere dieren en genetische problemen bij de anderen verhinderden namelijk de voorplanting. Gelukkig brachten vrouwtje Lisa en mannetje Jaffa daar verandering in”, zegt bioloog Robby Van der Velden van de Olmense Zoo. Moeder Lisa is afkomstig uit een dierenpark in Duitsland in het kader van een uitwisselingsproject.

Namen hebben de welpjes voorlopig nog niet. De zoo is op zoek naar vier Afrikaanse namen beginnend met de letter ‘t’. Wie een voorstel heeft voor de naam van de vierling, mag dat insturen via de Facebookpagina van de Olmense Zoo. “Benamingen met een onderliggende betekenis hebben een streepje voor”, klinkt het bij de dierentuin.



“We hopen dat de geboorte en de inzet van deze soort voldoende is om in de toekomst te kunnen deelnemen aan het Europees Kweekprogramma zodat meer uitwisselingen mogelijk zijn", aldus Van der Velden. Het doel van kweekprogramma’s is om de populatie zo groot mogelijk te houden, waardoor meer kennis vergaard kan worden over de complexe genetica van de jachtluipaarden of cheeta's.