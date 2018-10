Schattig! Jonge reuzenpanda leert kruipen GVS

08 oktober 2018

09u16

Bron: VTM NIEUWS 0

Schattige beelden uit een Chinese zoo. Daar leert een pasgeboren reuzenpanda kruipen. Tingzai werd geboren in juli en slaapt gemiddeld nog zo’n 23 uur per dag. Maar als hij wakker is, oefent hij zijn bewegingen. “Hij zal alleen maar sterker worden en binnen korte tijd ook kunnen wandelen”, klinkt het bij zijn verzorgers.