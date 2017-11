Schattig! In dit café kan je de hele dag knuffelen met mopshondjes avh

In het Londense café Pugs&Pals kan je knuffelen met mopshondjes. Dieren Je bent misschien bekend met de kattencafés waar je kan knuffelen met katjes. Maar nu is er ook een café voor hondenliefhebbers: het eerste mopshondencafé van Europa is een feit.

Het café Pugs & Pals in Londen wordt gerealiseerd na een succesvolle pop-up variant afgelopen oktober. Zowel liefhebbers mét als zonder eigen hond zijn hier welkom. Het café werkt samen met verschillende opvangcentra in de omgeving van Londen. De hondjes lopen vrij rond in het café en kunnen aan het einde van het bezoek misschien zelfs wel met een baasje mee naar huis.

Je kunt niet alleen genieten van de aandacht van een mopshondje, ook kun je er terecht voor een high tea of cocktails. Zo kun je je wagen aan 'puggalicious cupcakes', 'puggaccinos' en 'pugcktails'.

Daar houdt het niet bij op. Je kunt aanschuiven bij evenementen zoals het kerstfeest, waarbij je bij een open haard, kerstbomen, champagne, kerstkoekjes, gehakttaarten ontspant tijdens een knuffelsessie.

