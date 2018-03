Schattig: hier is de eerste baby pinguïn van het jaar IVI

16 maart 2018

13u03

Sea Life

In Sea Life Blankenberge is gisteren de eerste pinguïnbaby van het jaar geboren. Het is meteen ook de eerste baby voor de trotse ouders Winny en Luk. Het kuikentje weegt 82 gram. “De baby heeft een gezond gewicht, we verwachten een normale groei”, zegt Manu Potin, hoofddierenverzorger. Het is nog te vroeg om te zeggen of het een jongen of een meisje is, het diertje heeft ook nog geen naam. Het is de bedoeling dat het kleintje later zal verhuizen naar een ander dierenpark, waar het deel zal uitmaken van een nieuw kweekprogramma. De Humboldtpinguïn is namelijk een van de meest bedreigde soorten in de wereld. Maar voorlopig blijft de baby nog even bij mama en papa. De eerste veertig dagen blijft het kuiken nog binnen onder de vleugels van de ouders.