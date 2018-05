Schattig: babybrilbeer van Zoo Antwerpen ontdekt voor het eerst het buitenleven IVI

24 mei 2018

15u16

Bron: Zoo Antwerpen

De Zoo van Antwerpen heeft in februari een brilbeerwelpje verwelkomd. Het kleintje dartelt sinds kort buiten rond en daar heeft de Zoo nu mooie beelden van vrijgegeven. Het geslacht van het schattige brilbeertje is nog niet gekend. De papa van het kleintje is met zijn 28 jaar trouwens al een man op leeftijd. Brilberen worden gemiddeld 20 tot 25 jaar.