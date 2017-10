Schaap zit vast in benarde positie, maar brandweer snelt ter hulp Bart Boterman

Dieren Dat de brandweer ook een hart voor dieren heeft, is vandaag nog maar eens bewezen. Bij het natuurreservaat Hoge Dijken in Roksem bij Oudenburg werd een schaap uit zijn benarde positie bevrijd.

Een buurtbewoonster had het dier vanmorgen al zien liggen toen het vestrikt zat in de omheiningsdraad. Ze belde de eigenaar, maar toen ze deze namiddag zag dat het dier nog steeds in zijn benarde positie zat, ging ze zelf om een schaar. Net op dat moment arriveerde de brandweer, die verwittigd werd door iemand anders. Samen klaarden ze de klus en in een minuut was het dier bevrijd. Al snel ging de ram, allicht ongedeerd, terug naar de kudde.

