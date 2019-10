Schaap met dikste vacht ter wereld gestorven: Chris zeulde rond met meer dan 40 kilo wol KVDS

22 oktober 2019

10u18

Bron: Reuters, Facebook

Chris het schaap is niet meer. Het Australische dier dat in 2015 wereldnieuws werd omdat hij de dikste vacht ter wereld bleek te hebben, is dinsdag gestorven. Vermoedelijk van ouderdom.

Chris was een merinoschaap. Dat is een van de bekendste schapenrassen ter wereld, dat vooral geroemd wordt voor de kwaliteit van zijn wol. En bij Chris was die uitzonderlijk.

Stappen

Hij werd in 2015 ontdekt aan de rand van de Australische hoofdstad Canberra en had moeite met stappen onder het gewicht van zijn vacht. Die was al meer dan vijf jaar niet meer afgeschoren. Toen dat uiteindelijk gebeurde, bleek het om meer dan 40 kilo te gaan. Goed voor 370 euro wol. Hij kreeg daardoor de onofficiële titel van het schaap met de dikste vacht ter wereld.





Tot dan had het record gestaan op naam van een schaap uit Nieuw-Zeeland – Big Ben – dat bijna 29 kilogram wol meesleepte toen het in 2014 gespot werd.

Chris zou ongeveer 10 jaar oud geweest zijn en werd dinsdagmorgen gevonden in het Little Oak Sanctuary in Canberra, een centrum dat meer dan 180 boerderijdieren opvangt.

“We zijn er kapot van”, klinkt het daar. “Chris was zo een lieve, wijze en vriendelijke ziel. Hij stond bekend om het wereldrecord van dikste vacht, maar hij was zo veel meer dan dat. En we zullen ons hem herinneren om alles wat hij was. Iemand, niet iets”, staat er op Facebook te lezen.