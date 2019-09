Schaap ‘dronken’ na te veel brood SD - MVDB

11 september 2019

12u45

Bron: AD.nl - RTL Nieuws 0 Dieren Schapen brood geven, kan onverwachte gevolgen hebben. Vraag dat maar aan de dierenbescherming van de Nederlandse streek Kennermerland (Noord-Holland). Medewerkers rukten zondag uit voor een ‘dronken’ schaap.

Een hobbyvisser in de gemeente Beverwijk had de dierenambulance gebeld omdat hij bij zijn vertrouwde visstek aan een weiland een schaap op zijn zij zag liggen. De man vertrouwde het niet. De medewerkers van de dierenambulance kwamen ter plaatse met een emmer voer. Alle andere schapen kwamen hen meteen tegemoet, maar het schaap in kwestie niet. “Die waggelde en viel steeds om” verklaarde Anouchka Mulder van Dierenambulance Kennemerland aan RTL Nieuws.



Mulder nam contact met de eigenaar van de schapen. Hij vertelde dat het schaap allicht ‘dronken’ was. Iets wat wel vaker voorkomt. Veel vissers geven hun overgebleven brood aan de schapen. “Als een schaap te veel brood krijgt, gaat dit gisten in zijn maag. Gist produceert alcohol en van alcohol word je dronken”, luidt het.

Vier magen

Dierenarts Stephanie Vos bevestigde aan RTL Nieuws dat schapen heftig kunnen reageren als ze dingen eten die niet in hun dieet passen. “De vier magen van een schaap zijn gemaakt om gras en langzaam verterend voedsel te verwerken. Als daar heel veel snel verteerbaar voedsel bijkomt, zoals brood, is dat niet goed.” Dieren zoals schapen, paarden en koeien hoeven niet gevoederd te worden, stelt ze. “Mensen bedoelen het goed, maar het is niet goed voor de beesten. De eigenaren weten het beste wat hun dieren moeten eten.”

‘s Maandags was het schaap weer nuchter. “We hebben de boer gebeld en hij vertelde dat gelukkig alles weer goed is en het schaap weer lekker eet. Het beest mag straks opnieuw bij de andere schapen in het weiland staan. Hopelijk heeft hij er geen kater aan overgehouden”, grapt Mulder nog.