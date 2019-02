Russische militairen moeten inwoners Nova Zembla beschermen tegen ijsberen KVE

15 februari 2019

14u34

Bron: Belga 0 Dieren In de Russische archipel Nova Zembla ten noorden van de poolcirkel houden zich zo veel ijsberen op dat het leger moet worden ingezet om de inwoners te beschermen. Dat bericht de legerkrant Krasnaja Zvezda vandaag, zonder meer details vrij te geven.

In de buurt van de nederzetting Beloesja Goeba werden onlangs nog minstens 52 dieren gespot. De autoriteiten riepen daarom ongeveer een week geleden de noodtoestand uit. Bewoners krijgen de raad om binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. De noodtoestand zal pas worden opgeheven wanneer het aantal ijsberen in woongebied danig is teruggedrongen, luidt het. Deze morgen werden nog drie dieren geteld. De beren naderden gevaarlijk dicht tot bij de mensen en drongen ook huizen binnen.

Volgens de krant van het Russische ministerie van Defensie zal nog dit jaar worden aangevangen met de bouw van een verbrandingsoven. Die had eigenlijk pas in 2021 gerealiseerd moeten zijn. De dieren komen namelijk af op het voedsel op de stortplaatsen in de dorpen en steden. Doordat er niet genoeg ijs op het water in en rond Nova Zembla is, kunnen zij niet op zeehonden jagen.