Russische koeien krijgen VR-bril aangemeten om hun stressniveau te verminderen AW

27 november 2019

16u11 0 Dieren Volgens het onderzoek van een Russische nieuwssite profiteren niet alleen mensen maar ook koeien van de voordelen van een Virtual Reality (VR)-bril. Starend naar een virtueel grasveld vermindert het stressniveau van de beesten waardoor ze meer melk zouden produceren.

De Russische koeien kregen een VR-bril aangemeten die speciaal voor hen ontworpen was. Wat ze met die VR-bril te zien kregen? Een zonnige weide met heldergroen gras. En het klinkt misschien gek, maar de gemoedstoestand van de koeien zou aanzienlijk verbeteren dankzij de bril.

En dat was exact de opzet van het project dat in opdracht van het Russische ministerie van Landbouw en Voeding werd uitgevoerd. Wetenschappelijk onderzoek toonde in het verleden immers aan dat koeien die stress ervaren, minder melk produceren. Dus willen landbouwers het stressniveau van de dieren zo laag mogelijk houden.

Twijfelachtig resultaat

Het is echter maar de vraag of het onderzoek ernstig genomen kan worden. Het experiment werd immers uitgevoerd door Milknews.ru, een Russische nieuwswebsite over de melkindustrie. Geïnteresseerden konden zichzelf op diezelfde website inschrijven voor een conferentie wat kan wijzen op een marketingstunt.